ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3300 auf 3500 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch im laufenden Jahr dürfte der Aromen- und Duftstoffhersteller schneller wachsen als der Markt, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein ins erste Quartal verschobener Großauftrag sollte dem Unternehmen dabei einen starken Start ins Jahr ermöglicht haben. Zudem werde das Margenpotenzial am Markt weiterhin unterschätzt. Auch die defensive Ausrichtung spreche im aktuellen Umfeld für den Titel./AWP/ajx/ck



