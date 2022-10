HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 3800 auf 3600 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schweizer hätten der Branche einen eher enttäuschenden Start in die Berichtssaison beschert, schrieb Analyst James Targett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach dem starken Kursrutsch seit Jahresbeginn sei es aber nicht der richtige Zeitpunkt, die Aktien aufzugeben. Targett kappte seine Ergebnisschätzungen etwas, rechnet aber 2023 weiter mit einer Margensteigerung./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 17:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.