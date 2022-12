FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan vor Zahlen zum vierten Quartal von 3150 auf 3100 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Abschwächung der Volumina im dritten Quartal dürfte sich im Schlussquartal noch verstärkt haben, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch lasteten höhere Input-Kosten auf den Ergebnissen des Herstellers von Duft- und Aromastoffen./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2022 / 06:40 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.