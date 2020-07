NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan nach Halbjahreszahlen von 2800 auf 3345 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe bei der Profitabilität die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies reflektiere die starken zugrundeliegenden Kurstreiber sowie die anhaltenden Synergie-Effekte aus den Zukäufen. Vor allem wegen eines verbesserten Margen-Ausblicks erhöhte die Expertin ihre Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2021. Da sich die Bewertung der Papiere aber bereits in der Nähe des Allzeithochs befinde, blieb Pannuti etwas zurückhaltend gegenüber den Anteilsscheinen von Givaudan./la/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2020 / 19:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.