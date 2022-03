ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan nach einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4050 Franken belassen. Das Management habe sich zuversichtlich gezeigt, seine gestiegene Kosten im Laufe des Jahres durch Preiserhöhungen an die Kunden weitergeben zu können, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Aromen- und Duftstoffehersteller rechne in Zukunft mit einem starken Marktwachstum, das den Konzern weiter anschieben werde./tav/mis



