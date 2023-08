NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach einer Halbjahreskonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3100 Franken belassen. Der Fokus habe auf Wachstumsmöglichkeiten mit lokalen und regionalen Kunden gelegen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die operative Marge des Aromen- und Duftstoffherstellers sei vergleichsweise gut planbar, die Bewertungsprämie setze der Aktie aber Grenzen. Außerdem hinke das Absatzvolumen der Konkurrenz etwas hinterher./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2023 / 21:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2023 / 00:15 / BST



