ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3180 auf 2870 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Beim Umsatz im dritten Quartal erwarte er wegen ungünstiger Wechselkurse etwas weniger als der Schnitt der Analysten, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie des Herstellers von Duftstoffen und Lebensmittelzusätzen bleibe bei Hedgefonds unbeliebt, eine Ausnahme bildeten langfristig orientierte Investoren./jcf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2022 / 19:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



