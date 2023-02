NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Givaudan auf "Sell" mit einem Kursziel von 2800 Franken belassen. Im Chemiebereich sehe sie mit Blick auf Aromen- und Duftstoffehersteller wie Givaudan und Symrise wenig Grund für Optimismus, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Daran änderte auch die von ihr positiv bewertete, geplante Übernahme von kosmetischen Inhaltsstoffen des Branchenkollegen Amyris nichts./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2023 / 23:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





