NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2120 Franken belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft sei etwas besser gewesen als erwartet, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Aromen-Geschäft habe von einer regen Nachfrage nach Getränken, Snacks und Süßigkeiten profitiert. Das Wachstum im Segment Duftstoffe sei von der Nachfrage nach Körperpflegemitteln sowie Textil- und Waschmitteln angetrieben worden./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 05:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.