NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Givaudan von 3130 auf 2810 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Entscheidend für die Kurse von Aktien aus dem Aromen- und Duftstoffsektor sei derzeit deren Fähigkeit, aus eigener Kraft zu wachsen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Givaudan dürfte dieses Wachstum 2021 nur das untere Ende der vom Unternehmen gesteckten fünfjährigen Zielspanne erreichen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2021 / 03:31 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.