NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan nach Halbjahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3000 Franken belassen. Wie Analyst Charlie Bentley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, überrasche der Umsatz des Aromen- und Duftstoffkonzerns weiterhin positiv, während der Spielraum für weitere Verbesserungen beim Margenpotenzial und dem Cashflow begrenzt werde. Er rechnet 2023 mit einem geringeren Umsatzwachstum und reduzierte kostenbedingt seine Annahmen für die Profitabilität./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 12:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 12:26 / ET



