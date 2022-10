NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan anlässlich der jüngst veröffentlichten Umsatzzahlen von 2600 auf 2500 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die schwache Absatzentwicklung des Aromen- und Duftstoffherstellers könnte sich als vorübergehend erweisen, hinterlasse aber dennoch einen Beigeschmack und verdeutliche das Risiko eines Lagerabbaus bei Unternehmen aus dem Bereich Haushalts- und Körperpflegeprodukte im kommenden Jahr, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktien besäßen zwar defensive Eigenschaften, seien jedoch wahrscheinlich nicht immun gegen eine schwache Konsumentenstimmung./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 09:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2022 / 11:30 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.