NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan vor am 13. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2500 Franken belassen. Analyst Charlie Bentley kappte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzung für das organische Umsatzwachstum des Aromen- und Duftstoffherstellers. Damit liege er nun etwas unter der Konsensschätzung, schrieb er. Er verwies auf den Abbau von Lagerbeständen und sieht Risiken für die Margenerwartungen des Konsens in der ersten Jahreshälfte 2023./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2023 / 13:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2023 / 13:23 / ET



