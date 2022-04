LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3600 auf 3700 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Alex Stewart überarbeitete in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für einige europäische Chemieunternehmen. Für Givaudan hob er die Umsatzschätzung wegen der Aufwertung des brasilianischen Real an. Er gehe zudem davon aus, dass sich die zu erwartende Margenerholung über das kommende Jahr hinaus fortsetze. Allerdings lägen seine Margenschätzungen für 2022 und 2023 unter den Konsensprognosen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / 17:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2022 / 04:10 / GMT



