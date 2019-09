LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für die Aktien des britischen Pharmakonzerns GlaxoSmithKline von 1986 auf 2110 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Studiendaten zu dem Medikamentenkandidaten GSK?916 zur Behandlung der bösartigen Tumorerkrankung Morbus Kahler seien positiv ausgefallen, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. GSK?916 dürfte Mitte 2020 in den USA zugelassen werden und könnte in der Spitze einen Jahresumsatz von 5 Milliarden US-Dollar erwirtschaften./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2019 / 12:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.