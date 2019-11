ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat GlaxoSmithKline von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 1610 auf 1900 Pence angehoben. De Vorzeichen für 2020 seien gut für den Pharmakonzern, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie wies etwa auf Erholungstendenzen für das US-HIV-Geschäft der Briten hin. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken mache die Glaxo-Papiere jedenfalls wieder interessant, so Sutcliffe./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2019 / 22:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.