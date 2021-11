NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Buy" mit einem Kursziel von 1870 Pence belassen. Analyst Keyur Parekh verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf eine einstimmige Empfehlung des US-amerikanischen Beratenden Ausschusses für Immunisierungspraktiken (ACIP) für eine Hepatitis-B-Impfung für alle Erwachsenen zwischen 19 und 59 Jahren und für solche ab 60 Jahre mit Risikofaktoren. Dies könnte unerwartetes Aufwärtspotenzial für Unternehmen wie GSK bergen, die in diesem Bereich aktiv seien./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2021 / 07:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



