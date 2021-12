NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat GlaxoSmithKline nach der Bekanntgabe der Zulassung des Medikaments Xevudy gegen Covid-19 in Europa auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Die Zulassung könnte angesichts der Omikron-Variante des Coronavirus ein erhöhtes Interesse nach sich ziehen, schrieb Analyst Paul Choi in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies dafür unter anderem auf aktuelle Pläne in den USA zur Aufstockung der Lagerbestände und der Zuteilung von Mitteln./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2021 / 05:40 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST





