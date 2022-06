LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Die Übernahme des US-Unternehmens Affinivax wertet Analystin Emily Field positiv. Der Kauf des Unternehmens, das ein neuartiges Pneumokokken-Vakzin testet, sei eine sinnvolle Ergänzung in einem schnell wachsenden Teil des Impfstoffmarktes, schrieb die Expertin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 09:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2022 / 09:48 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.