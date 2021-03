NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat GlaxoSmithKline vor einer Biopharma-Veranstaltung des Arzneimittelherstellers im Juni auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Er habe sich daher den Markt zur Behandlung des Respiratorischen Synzytial Virus (RVS), das bei Säuglingen der häufigste Auslöser akuter Atemwegsinfektionen ist, gründlich angeschaut, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. GSK habe diesbezüglich zwei wichtige Phase-III-Impfstudien, eine zu älteren Menschen und eine zu Schwangeren. Insgesamt bleibe er jedoch skeptisch, vor allem was die letztgenannte Studie betreffe./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 21:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.