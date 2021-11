ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für GlaxoSmithKline nach Phase-III-Studiendaten zum Anämie-Medikament Daprodustat von 1460 auf 1500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Generell änderten die Daten kaum etwas an ihrer neutralen These für die Papiere des Pharmakonzerns, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine Zulassung des Mittels im Bereich der Dialyse erscheine realistisch, aber der kommerzielle Wettbewerb sei hart./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2021 / 23:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2021 / 23:51 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.