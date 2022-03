ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1680 Pence belassen. Die Veranstaltung zu dem vor der Abspaltung stehenden Konsumgütergeschäfts habe die Erwartungen insgesamt erfüllt, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihrer Meinung nach dürften Anleger die Erwartungen an diese Sparte für verschreibungsfreie Medikamente eher nach oben als nach unten schrauben. GSK will sich im Juli über ein Börsenlisting von dem Bereich trennen, der künftig als Haleon firmiert./la/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2022 / 22:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2022 / 22:18 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.