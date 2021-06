ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für GlaxoSmithKline vor dem Kapitalmarkttag des Pharmakonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Für GlaxoSmithKline als alleinstehenden Konzern prognostizieren die Analysten ein jährliches Wachstum von 2021 bis 2030 von im Schnitt 2,2 Prozent, wobei die tatsächliche Höhe abhängig sei von Erfolgen in der Medikamenten-Pipeline. Dies geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2021 / 20:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2021 / 20:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



