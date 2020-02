LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GlaxoSmithKline nach Quartalszahlen und einem Treffen mit dem Management von 1650 auf 1550 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Kosten bei dem Pharmakonzern stiegen in diesem Jahr, Kurstreiber sehe er vorerst kaum, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / 20:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2020 / 20:19 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.