NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Glencore von 625 auf 700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bergbaukonzerne sollten ab der ersten Jahreshälfte 2023 von einer Stabilisierung und einem anschließenden Anstieg der Basismetalle-Nachfrage aus China profitieren, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies dürfte die wahrscheinlich schwächere Nachfrage aus den USA und Europa kompensieren. Auch die zunehmenden Lieferkettenprobleme und niedrigen Lagerbestände sprächen für anziehende Rohstoffpreise. LaFeminas Branchenfavoriten sind Freeport-McMoran, Glencore und Rio Tinto. Aber auch First Quantum, Vale, BHP Group und Anglo American empfiehlt er zum Kauf.gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2022 / 13:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2022 / 19:01 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.