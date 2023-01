FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Glencore von 560 auf 575 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der jüngsten radikalen Wende in der chinesischen Covid-Politik sei für 2023 eine Wachstumsbeschleunigung von Chinas Volkswirtschaft zu erwarten, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem seien die extremeren Abwärtsszenarien für das westliche Wachstum in den vergangenen Monaten weniger wahrscheinlich geworden. Diese globale Wachstumsdynamik schaffe ein positiveres Umfeld für die Produzenten von Industrie- und Edelmetallen. Deshalb erhöhte er seine Schätzungen für den Sektor und erwartet nun einen wesentlich geringeren Rückgang der Preise und Erträge im Jahr 2023./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2023 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.