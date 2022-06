NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Glencore auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Höhere Förderabgaben auf Steinkohle im australischen Queensland dürften die Profitabilität der Bergwerksgesellschaften am Kassamarkt belasten, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein knappes Angebot an Kokskohle dürfte gleichwohl zur Folge haben, dass die Produzenten die höheren Gebühren an die Verbraucher weiterreichen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2022 / 05:48 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2022 / 05:48 / EDT



