NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Glencore auf "Outperform" mit einem Kursziel von 540 Pence belassen. Die überraschend früh angepasste Offerte für den Branchenkollegen Teck zeige, wie wichtig dem Rohstoffkonzern die Transaktion sei, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die zusätzliche Barkomponente sei offenbar eine Reaktion auf die Ablehnung des bisherigen Angebots durch das Teck-Management und sollte wegen der hinter dem Angebot stehenden Logik auch von den eigenen Aktionären nicht negativ bewertet werden./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2023 / 09:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2023 / 09:51 / EDT





