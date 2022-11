LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Glencore nach Zahlen zur Produktion im dritten Quartal von 700 auf 680 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Durch die gesenkten Jahresziele für Kohle-, Zink- und Nickel-Volumen sinke auch seine operative Gewinnschätzung (Ebitda), schrieb Analyst Ian Rossouw in einer am Montag vorliegenden Studie. Der milde Herbst und niedrigere Kohlepreise seien vorübergehende Effekte und änderten nichts an der Rolle der Aktie als "Top Pick"./tih/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2022 / 00:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2022 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.