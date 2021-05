MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Global Fashion Group nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Umsatz des Onlinemodehändlers habe die Prognose des Finanzinstituts übertroffen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei es ein sehr ermutigendes Zeichen, dass der Anteil des Partnerprogramms am Nettowarenwert gestiegen sei, da dieses Geschäftsfeld in Zukunft der größte Profitabilitätstreiber des Unternehmens sein dürfte./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / 08:28 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.