HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Grand City Properties von 19 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf eine Bekanntgabe der Aroundtown-Tochter Ende November, dass sie ihre unbefristete Anleihe über 200 Millionen Euro nicht kündigen werde. Laut Klose bleibt die Frage, wann diese Anleihe zurückgezahlt werden könnte, eine Belastung für den Aktienkurs. Zudem stelle sich die Frage, wie Aroundtown mit den eigenen ausstehenden unbefristeten Anleihen umgehen werde./ck/jha/



