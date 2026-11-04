Grand City Properties Aktie
|7,50EUR
|0,48EUR
|6,84%
WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882
Grand City Properties Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 7,90 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte sein Bewertungsmodell am Dienstag an den Erwerb von rund 20 Prozent an LEG Immobilien an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 16:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
8,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7,49 €
|
Abst. Kursziel*:
6,81%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,67%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Grand City Properties S.A.
|
17:58
|Freundlicher Handel: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
15:58
|SDAX aktuell: Börsianer lassen SDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start freundlich (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
21.10.26
|LEG Immobilien-Aktie höher: Grand City Properties erwirbt ein Fünftel der Anteile (finanzen.at)
|
21.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: So performt der SDAX nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Grand City Properties S.A.
|13:57
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:57
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|14.11.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:57
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Grand City Properties S.A.
|7,50
|6,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:00
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:50
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|18:50
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|18:49
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|18:49
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|18:48
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|18:46
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|16:41
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|16:41
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|16:36
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:35
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:14
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|15:08
|BioNTech Buy
|UBS AG
|15:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|15:00
|freenet Neutral
|UBS AG
|15:00
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|14:48
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|14:31
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:12
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|1&1 Neutral
|UBS AG
|14:10
|United Internet Buy
|UBS AG
|14:07
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:04
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:01
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:57
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:54
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|13:41
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:03
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|12:58
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|12:56
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|RELX Buy
|UBS AG
|12:53
|Bayer Buy
|UBS AG
|12:34
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|12:33
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|12:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:20
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)