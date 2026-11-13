NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 8 auf 7,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2027 winke Auftrieb durch die LEG-Beteiligung, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstag. Der Finanzierungs-Gegenwind blase Grand City aber weiter entgegen./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 15:43 / GMT

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