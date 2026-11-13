Grand City Properties Aktie
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WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882
Grand City Properties Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 8 auf 7,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2027 winke Auftrieb durch die LEG-Beteiligung, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstag. Der Finanzierungs-Gegenwind blase Grand City aber weiter entgegen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 15:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
7,70 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7,57 €
|
Abst. Kursziel*:
1,72%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,18%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
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