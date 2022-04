LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Grand City Properties von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 21,50 auf 20,60 Euro gesenkt. Die Jahreszahlen des Immobilienkonzerns hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, der operative Gewinnausblick auf das Jahr 2022 sei aber schwach, schrieb Analyst Paul May in einer am Montag vorliegenden Studie. Er kürzte seine Schätzungen und geht von höheren Refinanzierungskosten aus. Angesichts der Abstufung betonte der Experte, die Aktie biete unter den deutschen Wohnimmobilien-Werten das geringste Kurspotenzial./tih/ck



