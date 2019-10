FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Grenke vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Leasingspezialist habe bereits auf ein starkes Neugeschäft verwiesen, nun dürfte sich das Augenmerk auf die Profitabilität richten, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weil Grenke für Rechtsstreitigkeiten und Risikopositionen höhere Rückstellungen vornehmen dürfte, werde das Nettoergebnis wohl lediglich stabil bleiben. Damit sollte die Mitte der für das Gesamtjahr anvisierten Zielbandbreite erreichbar sein./tav/tih





/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2019 / 14:24 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.