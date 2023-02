HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GSK nach Zahlen zum vierten Quartal von 1580 auf 1730 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Kerry Holford attestierte dem Pharmakonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie "beständige Fortschritte". Das mittelfristige Wachstumspotenzial gleiche dem anderer Hersteller, die Aktie werde derweil aber mit einem deutlichen Abschlag gehandelt. Das Kursziel erhöhte er wegen gesunkener Risiken beim Medikament Zantac./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 17:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.