NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat GSK mit "Buy" und einem Kursziel von 2000 Pence wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Pharmakonzerns biete geduldigen Anlegern viele Wege zur Wertsteigerung, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie. Die günstige Bewertung sei einigen Problemen der vergangenen zwölf Monate geschuldet und spiegele die kurz- und mittelfristigen Wachstumsaussichten nicht wider./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2023 / 21:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.