LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat GSK nach mehreren Branchenveranstaltungen sowie Gesprächen mit Investoren in den USA auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Die Aktie des Pharmakonzerns zähle zu jenen Titeln, bei denen die Erwartungen von Investoren an das Jahr 2023 eher durchwachsen erschienen, schrieb Analystin Emily Field in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Nach der Abweisung einer Klage in den USA wegen angeblicher Krebsrisiken durch das Medikament Zantac s +ei die anfänglich positive Kursreaktion inzwischen etwas verpufft. Sorgen bereiteten einigen Investoren Aussagen von US-Konkurrent Pfizer über die Größe des möglichen Marktes für RSV-Impfstoffe. Zudem halte sich die Begeisterung über mögliche Kurstreiber der Briten im klinischen Stadium in Grenzen. Andere betonten hingegen die attraktive Bewertung./gl/tav



