GSK Aktie
|21,97EUR
|-0,14EUR
|-0,63%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für GSK von 1860 auf 1850 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Rajan Sharma passte seine Schätzungen am Freitag an einen Zwischenbericht des Pharmakonzerns an. In der Telefonkonferenz seien vor allem der Start des Antikörpers Exdensur, beruhigende Kommentare zum Hepatitis-B-Mittel Hibsago, das durchwachsene Geschäft mit dem Gürtelrose-Impfstoff Shingrix und die für 2027 erwarteten Belastungsfaktoren thematisiert worden, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 21:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
18,50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
22,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
18,38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Rajan Sharma
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
10:03
|FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
30.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
29.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
29.10.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
29.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|14:06
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:23
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|14:06
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:23
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|10:11
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|28.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:23
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|29.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|21,97
|-0,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:52
|Ryanair Buy
|UBS AG
|14:49
|Linde Halten
|DZ BANK
|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|14:40
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|14:27
|DWS Group Buy
|UBS AG
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:23
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:16
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|14:08
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:03
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:43
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BP Buy
|UBS AG
|13:40
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:27
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:40
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|BP Kaufen
|DZ BANK
|12:32
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:20
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Roche Neutral
|UBS AG
|10:50
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:43
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|10:13
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research