GSK Aktie

21,65EUR -0,23EUR -1,05%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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29.10.2026 13:54:35

GSK Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für GSK nach der Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen von 1975 auf 1925 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Im Mittelpunkt habe die Frage gestanden, warum klinische Daten zu einem langwirksamen, injizierbaren HIV-Kandidaten noch nicht veröffentlicht worden seien, obwohl sie dem Pharmakonzern bereits vorgelegen hätten, schrieb Trung Huynh am Mittwoch in der Nachbetrachtung. Die Unternehmensleitung habe diesbezüglich zwar eine beruhigendere Erklärung geliefert, generell jedoch blieben Bedenken hinsichtlich der Umsätze./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:17 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Sector Perform
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
19,25 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
18,08 £ 		Abst. Kursziel*:
6,50%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
18,05 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
6,68%
Analyst Name::
Trung Huynh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

GSK PLC Registered Shs 21,55 -1,51% GSK PLC Registered Shs

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13:46 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
13:45 Beiersdorf Halten DZ BANK
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13:25 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:22 Air Liquide Outperform Bernstein Research
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