GSK Aktie

22,28EUR 0,50EUR 2,30%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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30.10.2026 10:14:46

GSK Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GSK von 1800 auf 1750 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst James Gordon sieht bei dem Pharmakonzern weiter wenig Impulse aus der Wirkstoffentwicklung, wie er am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts schrieb. Zudem betrachtet er das HIV-Geschäft als weiterhin schwierig./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
17,50 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
18,56 £ 		Abst. Kursziel*:
-5,69%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
18,60 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,89%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

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10:14 GSK Underweight Barclays Capital
29.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 GSK Neutral UBS AG
29.10.26 GSK Hold Jefferies & Company Inc.
28.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

GSK PLC Registered Shs 22,26 2,20% GSK PLC Registered Shs

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11:06 Air Liquide Buy UBS AG
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10:37 Amazon Buy UBS AG
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10:35 KION GROUP Buy Warburg Research
10:34 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
10:33 BP Buy UBS AG
10:32 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:32 DEUTZ Buy Warburg Research
10:31 BP Outperform RBC Capital Markets
10:28 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
10:20 DO buy UBS AG
10:14 GSK Underweight Barclays Capital
10:14 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
10:13 ING Group Overweight Barclays Capital
09:58 Linde Outperform Bernstein Research
09:57 Air Liquide Outperform Bernstein Research
09:56 Air Liquide Kaufen DZ BANK
09:56 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
09:46 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:45 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
09:38 PUMA Hold Deutsche Bank AG
09:38 AB InBev Equal Weight Barclays Capital
09:35 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
09:34 AIXTRON Buy Deutsche Bank AG
09:33 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:32 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
09:32 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
09:27 Andritz buy Deutsche Bank AG
09:17 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
09:16 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
08:59 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
08:49 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:40 Air Liquide Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:39 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
08:37 ABB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:36 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:24 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:57 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:54 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
07:53 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:52 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:51 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:51 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
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