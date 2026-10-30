GSK Aktie
|22,28EUR
|0,50EUR
|2,30%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GSK von 1800 auf 1750 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst James Gordon sieht bei dem Pharmakonzern weiter wenig Impulse aus der Wirkstoffentwicklung, wie er am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts schrieb. Zudem betrachtet er das HIV-Geschäft als weiterhin schwierig./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
17,50 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
18,56 £
|
Abst. Kursziel*:
-5,69%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
18,60 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,89%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
29.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
29.10.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
29.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gute Stimmung in London: So steht der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|10:14
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:14
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:14
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|28.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|22,26
|2,20%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:40
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:06
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|11:00
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:59
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:42
|OMV kaufen
|UBS AG
|10:37
|Amazon Buy
|UBS AG
|10:36
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:35
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:34
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:33
|BP Buy
|UBS AG
|10:32
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:28
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|10:20
|DO buy
|UBS AG
|10:14
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|10:14
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10:13
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09:58
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09:57
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|09:56
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|09:56
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|09:46
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:38
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:38
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|09:35
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:33
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|09:32
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Andritz buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|09:16
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:40
|Air Liquide Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:39
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|08:37
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:24
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.