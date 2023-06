NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen. Die Empfehlung eines US-Fachgremiums für den Impfstoff Arexvy zur Vermeidung der Atemwegsinfektion RSV bei über 60jährigen Personen sei grundsätzlich positiv, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine geforderte Einschränkung sowie der fehlende Nutzen eines Boosters im Folgejahr beschränkten allerdings das Absatzvolumen./ag/edh



