Hannover Rück Aktie
|291,20EUR
|4,20EUR
|1,46%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hannover Rück von 330 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Druck in der Rückversicherungsbranche nehme angesichts der sich abschwächenden Marktlage zu, schrieb Michael Christodoulou am Montag. Er ist jedoch überzeugt, dass Hannover Rück diese Herausforderungen gut meistern und steigende Gewinne und Dividenden erzielen kann./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
340,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
289,20 €
|
Abst. Kursziel*:
17,57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
291,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,76%
|
Analyst Name::
Michael Christodoulou
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rück
|
09.11.26
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
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09.11.26
|XETRA-Handel: Anleger lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
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09.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Montagmittag (finanzen.at)
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09.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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09.11.26
|UBS AG: Buy für Hannover Rück-Aktie (finanzen.at)
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09.11.26
|RBC Capital Markets: Hannover Rück-Aktie erhält Sector Perform (finanzen.at)
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09.11.26
|Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Hannover Rück-Aktie (finanzen.at)
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09.11.26
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Analysen zu Hannover Rück
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|289,40
|0,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:24
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:16
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:20
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|09.11.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|09.11.26
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets