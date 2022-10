NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hannover Rück nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Der Rückversicherer sei gut positioniert und verfüge über das Kapital, um von den steigenden Preisen in der Katastrophenrückversicherung zu profitieren, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei das Unternehmen weniger anfällig für Marktschwankungen, verfüge über ein konservatives Investment-Portfolio und habe bereits bewiesen, dass es auch in einem schwierigen Umfeld liefern könne./la/stw



