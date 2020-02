NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Hold" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Der Rückversicherer könne das Portfolio durch die Vertragserneuerungen stark ausbauen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen profitiere das dritte Jahr in Folge von Preissteigerungen. Nach starken Verlusten durch Naturkatastrophen in den Jahren 2017 und 2019 sei das Rückversicherungsgeschäft wieder auf das Niveau von 2014 zurückgekehrt./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2020 / 09:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2020 / 09:47 / ET



