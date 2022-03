FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hannover Rück nach Jahreszahlen von 200 auf 184 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer habe sein Gewinnziel 2021 in einem schwierigen Umfeld erreicht, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die in Aussicht gestellte Anhebung der Dividende nannte er sparsam. Den Kursru?ckgang sehe er dennoch als eine Einstiegsgelegenheit in einen Ru?ckversicherer, der gerade in Krisensituationen einen guten Track Record vorweisen könne./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / 11:32 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2022 / 11:38 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.