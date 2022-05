FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 184 Euro belassen. Der Rückversicherer habe seine Jahresziele trotz der Unwägbarkeiten durch den Ukraine-Krieg bestätigt, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er werte dies als Zeichen für die Widerstandsfähigkeit der Geschäfte. Angesichts des Kriegs in Osteuropa, der hohen Inflation und der anhaltenden Pandemie sei im ersten Quartal ein gutes Ergebnis erzielt worden./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2022 / 12:37 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2022 / 12:49 / MESZ



