FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal von 180 auf 187 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Hurrikan Ian werde als eines der teuersten Schadenereignisse in die Versicherungsgeschichte eingehen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies in Rechnung gestellt habe der Rückversicherer gute Resultate vorgelegt, was die Stabilität des Geschäftsmodells unterstreiche./la



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 15:41 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 15:47 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.