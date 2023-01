FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hannover Rück von 187 auf 209 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Ru?ckversicherer befinden sich wahrscheinlich im härtesten Marktumfeld seit dem Jahr 2006, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hannover Ru?ck aber sei es in der Vergangenheit gut gelungen, einen "harten Markt" für profitables Wachstum zu nutzen. Der Experte rechnet damit, dass dies auch in der Erneuerungsrunde per Januar 2023 gelungen ist./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 14:36 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2023 / 16:00 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.