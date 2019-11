ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Hannover Rück nach Zahlen von 135 auf 165 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Farooq Hanif verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor allem auf das starke Nettoergebnis des Rückversicherers im dritten Quartal. Auch wenn Einmaleffekte daran beteiligt gewesen seien, sehe das grundlegende Ertragsbild besser aus als von ihm erwartet./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / 17:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.